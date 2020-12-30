Запасы антрацитового угля сократились на 8,6%.

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций с 22 по 30 декабря текущего года сократились на 20% – до 810,1 тыс. тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

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В частности, запасы антрацитового угля за указанный период сократились на 8,6% - до 216,7 тыс. тонн. Запасы угля газовой марки сократились на 22,7% - до 593,4 тыс. тонн.

Что этому предшествовало

Украина в январе-ноябре 2020 года сократила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 40,15% - до 1,55 млрд долл.

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2019 году сократилась, по сравнению с 2018 годом, на 6,2% – до 31,22 млн тонн.

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Автор: Игорь Орел