Жители Черниговской области уменьшили потребление электроэнергии на 20%.

Наиболее сознательно подошли к призыву уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы 15 октября жители Черниговской области, их результат - почти 20%.

Об этом сообщили в компании "Укрэнерго", отметив, что потребители Киева и области вместе уменьшили потребление на 7%.

"Киев и весь центральный регион провели вечер 15 октября без принудительных ограничений потребления электроэнергии. Это прямой результат того, что в вечерние часы украинцы сознательно ограничили пользование электроприборами", - отметили в "Укрэнерго" и поблагодарили украинцев за уменьшение нагрузки на энергосистему.

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"Когда вы ограничиваете собственное потребление, это позволяет нашим диспетчерам не вводить графики принудительных отключений. Каждая выключенная в вечерний час стиральная машина - это возможность для других быть со светом", - отметили в компании.

Атака России на энергосистему Украины:

Утром 10 октября Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что из-за российских обстрелов применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и области.

В Офисе президента призвали украинцев с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии.

11 октября из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в Киеве и области начали отключать свет.

11 октября глава Минэнергетики Герман Галущенко, заявил, что из-за вражеских обстрелов 10 октября повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Кроме того, 11 октября, обстрелы продолжились. В частности, российские захватчики нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из громад Киевской области. Значительным разрушениям подвергся объект энергетической инфраструктуры.

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