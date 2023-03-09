Отмечается, что это превентивный шаг.

В Украине применяются экстренные отключение электрической энергии из-за массированной ракетной атаки Российской Федерации.

"Утро. Из-за атаки врага применяются экстренные отключения света. Это превентивный шаг, как вы все помните", - сообщил сообщил генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко в социальной сети Facebook.

Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram, из-за ракетной атаки энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в столице.

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"Сейчас без света примерно 15% потребителей", - сообщил Кличко.

Также Киевская областная военная администрация сообщила, что в области применяются экстренные отключения света.

"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры", - сказано в сообщении.

Ракетная атака на Украину 9 марта - что известно

В ночь на 9 марта по всей Украине объявили воздушную тревогу. В некоторых областях слышали взрывы, в Одесской области и Харькове россияне попали в объекты энергетики, из-за чего применили превентивные отключения света.

По словам советницы председателя Харьковского облсовета Натальи Поповой, оккупанты попали в жилой дом, в результате чего два человека получили ранения.

Также прогремел сильный взрыв в Киеве. Его слышали жители Левого берега столицы. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрывы прогремели в Голосеевском районе столицы. На место инцидента выехали все необходимые службы. Также взрывы слышали жители Свяштошинского и Шевченковского районов столицы.

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