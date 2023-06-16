По словам эксперта, небольшие нефтепереработчики мешают государственной "Укрнафте" скупать дешевый внутренний ресурс.

Народные депутаты хотят создать условия, чтобы все мелие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Украине не имели возможности работать и поэтому инициируют расследование по уклонению от уплаты налогов.

Так основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин прокометировал УНИАН заявление народного депутат Ярослава Железняка о том, что временная следственная группа по экономической безопасности соберется, чтобы рассмотреть процесс уклонения от уплаты налогов на рынке горючего.

"Сейчас наблюдаем рост тени до 10-15% по рынку, расцвет мини-НПЗ и "бочки" для реализации, и очень подозрительную налоговую нагрузку у некоторых АЗС. Потери для бюджета: 5-10 млрд грн, и это очень консервативная оценка", - написал он в Телеграм-канале.

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Леушкин в комментарии УНИАН отметил, что данные депутата по теневому рынку завышены в 2-3 раза.

"Относительно 10% - это настолько грубо и неправда. Когда еще Россия и Беларусь поставляли в Украину топливо, то наши ресурсы максимально позволяли покрыть 20% рынка. С этого момента разбомбили или разрушили почти все нефтеперерабатывающие заводы в Украине. То есть сейчас наших внутренних ресурсов хватит, чтобы поставить максимум 10% с учетом всех легальных заводов. Однозначно не все производят "в черную", максимум 3-5% от объема. Больше нет возможностей", - пояснил он.

Эксперт считает, что депутаты таким образом пытаются во-первых, оправдать увеличение налогов на топливо с 1 июля. Во-вторых, уничтожить все мини-НПЗ в Украине, чтобы они не мешали государственной компании "Укрнафта" скупать дешевый внутренний ресурс.

"Укрнафте" сейчас эти мини-НПЗ очень мешают. Они демпингуют, сбивают цены и конкурируют за внутренний ресурс. И вот решили "отрубить головы" этим мини-НПЗ и чтобы только "Укрнафта" покупала этот газовый конденсат и так далее. На фоне этого на мини-НПЗ сейчас спущены уголовные дела, у них "маски-шоу" и их терзают со всех сторон", - рассказал Леушкин.

Основатель группы "Прайм" напомнил, что когда год назад в стране были километровые очереди на АЗС, то маленькие НПЗ спасали положение, с них "пыль сдували". Но сейчас они оказались никому не нужны.

Цены на топливо под ЧМ войны

С 1 июля возвращается 20% НДС на горючее и акциз, действовавший до войны.

Рада планирует вернуть довоенный налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо, то есть повысить его с 7 до 20 процентов. Кроме того, также возможно возвращение полных акцизных ставок, которые на время войны были уменьшены.

Украинцев предупредили о том, что хотя довоенные налоги возвращаются с 1 июля, АЗС начнут повышать расценки на топливо заранее, чтобы закупить новую партию. Сети АЗС начнут повышать цены на топливо с середины июня.

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