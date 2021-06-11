Цена составила 292 долл. за тыс. куб. м против 256,76 долл. месяцем ранее.

Средняя цена импортного природного газа в Украине в мае 2021 года выросла на 13,6% по сравнению с апрелем и составила 291,72 долл. за тысячу кубометров.

Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

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«Государственная таможенная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 мая 2021 года, которая составляет 8030,65 грн, или 291,72 долл., за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

Апрельский тариф

Средняя цена импортного природного газа в Украине в апреле 2021 года выросла на 22% по сравнению с мартом и составила 256,76 долл. за тысячу кубометров.

Госрегулирование цен

C 20 мая правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго, поскольку цены будет диктовать конкурентный рынок голубого топлива.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что теперь все теплокоммунэнерго, большинство из которых принадлежат местной власти, будут заключать контракты с газопоставляющими компаниями самостоятельно. Кроме того, премьер поручил членам Кабинета министров разработать законопроект о погашении долгов, которые образовались у теплокоммунэнерго.

Подготовка к отопительному сезону

9 июня премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании сообщил, что Украина в процессе подготовки к отопительному сезону накопила 16 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, а также 1,4 млн тонн угля.

Украина 1 мая завершила сезон отбора газа из подземных хранилищ с запасами на уровне 15,1 млрд кубометров.

10 июня 2021 года Кабмин утвердил минимальный запас газа для украинских хранилищ.

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Автор: Анна Бредихина