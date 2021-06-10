В Ассоциации поставщиков энергоресурсов убеждены, что осведомленность украинцев о новых газовых тарифах будет расти.

После запуска с 1 мая этого года базовых годовых тарифов поставщики природного газа предложили украинцам альтернативные тарифные предложения. Среди наиболее распространённых альтернативных предложений тариф, который предполагает равномерные ежемесячные платежи за газ и фиксацию цены на год.

Об этом заявил первый заместитель главы правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов в ходе форума Ukrainian Gas Open Евгений Нацвин-Степанов.

"Украинцы получили с 1 мая новые возможности оплаты за потребленный газ. Но, к сожалению, по результатам почти полуторамесячного продвижения новых предложений, сменить тариф согласилось менее 1% потребителей. Такие средние цифры по поставщикам. Причина этого в том, что потребители в Украине все еще очень инертны и не интересуются тем, как оптимизировать свои затраты на газ", - сказал он.

Эксперт отметил, что запуск годовых тарифов с 1 мая никак не повлиял на право каждого потребителя изменить поставщика. Также потребители имеют право в любой момент изменить базовый годовой тариф на любой другой тариф своего поставщика.

Он выразил уверенность, что к началу отопительного сезона бытовые потребители природного газа изменят свое отношение к предложениям поставщиков.

"Поставщики развернули активную информационную кампанию о том, что существуют разные тарифы на газ, и ее нужно продолжать. Думаю, к осени осведомленность украинцев о газовых тарифах однозначно вырастет. И я очень надеюсь, что процент тех, кто осознанно выберет более выгодный для себя тариф тоже вырастет", - резюмировал первый замглавы Ассоциации поставщиков энергоресурсов.

Напомним, с 1 мая 2021 года, по инициативе Правительства и НКРЭКУ, все бытовые потребители природного газа были автоматически переведены на базовые годовые тарифы своих поставщиков. Цена газа в рамках таких тарифов была зафиксирована на период с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

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Автор: Григорий Бондарь