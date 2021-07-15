Для уязвимых слоев населения, которые потребляют до 100 кВт-ч в месяц, тарифы установят на уровне ниже действующей цены 1,68 грн за кВт-ч.

Министерство энергетики Украины в июле представит обновленное постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии (ПСО), которое будет предусматривать дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения с 1 августа.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

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По его словам, новая модель предполагает снижение тарифов для уязвимых слоев населения, которые потребляют до 100 кВт-ч электроэнергии в месяц, и повышение тарифа для тех, кто потребляет свыше этой нормы. При этом тех, кто потребляет больше 100 кВт-ч, в нашей стране большинство.

"Мы выделяем население, потребляющее до 100 кВт. Сейчас это около 41% потребителей из 16,9 млн домохозяйств. Проект нового ПСО предусматривает защиту этой категории населения из-за уменьшения тарифа", - пояснил министр.

В тоже время, по словам Галущенко, для остальных потребителей будут представлены новые дифференцированные тарифы в зависимости от объемов потребленного электричества.

Окончательные новые расценки Минэнерго озвучит до конца июля, но предположительно потребителей поделят на категории:

от 100 до 300 кВт-ч;

от 300 до 500 кВт-ч;

свыше 500 кВт-ч в месяц.

При этом, самый высокий тариф может быть определен на уровне около 3,5 грн за кВт-ч.

Нынешний действующий тариф на электричество установлен на уровне 1,68 грн за кВт-ч для всех потребителей.

Министр энергетики считает, что эта стабильность в тарифах на будущее даст возможность для бытовых потребителей запланировать и принять меры по энергосбережению.

Рынок электроэнергии: что необходимо знать

В конце декабря 2020 года Кабмин отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии в размере 0,9 грн/кВт-час, установив единую цену в размере 1,68 грн/кВт-час.

В конце апреля 2021 года Кабмин решил оставить тариф для населения на этом уровне до 30 июня.

26 мая НКРЭКУ запретила импорт в Украину российской и белорусской электроэнергии до 1 октября 2021 года.

При этом глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк отметил, что запрет импорта может спровоцировать спекуляции на рынке электрической энергии. Поэтому Нацкомиссия намерена мониторить состояние работы рынка и подготовки к следующему отопительному сезону.

31 мая 2021 года НКРЭКУ заявила о том, что рассматривает возможность введения ограничений для участников рынка электроэнергии из-за ценовых спекуляций в мае.

Ранее Министерство энергетики Украины предложило до 1 августа продлить действующую модель специальных обязательств на рынке электроэнергии (ПСО).

18 июня 2021 года министр энергетики Герман Галущенко заявил, что новая модель специальных обязательств на рынке электроэнергии будет представлена в ближайшие дни. По его словам, новая модель предполагает снижение тарифов для уязвимых слоев населения, которые потребляют до 100 кВт-ч электроэнергии в месяц и пересмотр тарифа для тех, кто потребляет свыше 100 кВт-ч.

29 июня 2021 года Кабинет министров продлил действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа.

С 1 августа 2021 года Министерство энергетики планировало запустить в Украине новую модель специальных обязательств на рынке электроэнергии для населения.

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Автор: Анна Бредихина