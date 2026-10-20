Жители половины областей Украины остались без света: где начались новые отключения

Аварийно-восстановительные работы начаты там, где это позволяют условия безопасности.

В результате вражеских обстрелов утром 20 октября зафиксированы новые отключения электроэнергии в 12 областях Украины – Кировоградской, Житомирской, Львовской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Черниговской.

Как сообщает "Укрэнерго", аварийно-восстановительные работы начаты там, где это в настоящее время позволяют условия безопасности.

"Во избежание перегрузок оборудования, поврежденного предыдущими российскими обстрелами, во всех регионах Украины сегодня до конца суток будут вынужденно применяться графики ограничения мощности для промышленности, а в части областей – графики почасовых отключений (объемом до 2 очередей) для всех категорий потребителей", – говорится в сообщении.

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Также из-за неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, порывы ветра) были полностью или частично обесточены 9 населенных пунктов в Одесской и Днепропетровской областях. Ремонтные бригады облэнерго уже ведут восстановление поврежденных воздушных линий электропередачи.

Отмечается, что потребление электроэнергии сегодня снизилось благодаря солнечной погоде на части территории Украины, что обусловливает более высокую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение объема энергопотребления из общей сети.

Отключение света – последние новости

Во вторник, 20 октября, в некоторых регионах Украины действуют ограничения на потребление электроэнергии. Графики отключений света для населения запланированы в объеме от одной до двух очередей, что соответствует продолжительности 4–8 часов.

Из-за систематических ударов российских оккупантов ситуация с поставками электроэнергии в Киев в целом является самой сложной в Украине. Жителям столицы следует готовиться к сложной зиме и обеспечить себя собственной генерацией на несколько суток, сообщил УНИАН энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

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