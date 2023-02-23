Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 38 центов.

В четверг, 23 февраля, цены на нефть резко выросли. Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 41 цент, или на 0,5%, до 81,01 долл. за баррель.

Как сообщает Reuters, фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 38 центов, также на 0,5%, до 74,33 долл. за баррель.

Отмечается, что оба контрольных показателя потеряли более 2 долларов в предыдущий торговый день из-за ожиданий более агрессивного повышения процентных ставок.

Видео дня

Как говорится в материале, нефть растет в цене в ожидании данных о запасах. Поскольку участники рынка переоценили перспективы спроса и предложения – инвесторы на энергетических рынках взвешивают перспективы возобновления спроса в Китае против низкого потребления в США и других странах с развитой экономикой.

Ситуация с нефтью

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия оказывают услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. Сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать. Речь идет только о перевозках по морю, на трубопроводную нефть запрет не распространяется.

С 5 февраля 2023 года запрещена закупка российских нефтепродуктов.

1 февраля 2023 года вступил в силу указ Путина о запрете на экспорт нефти по ценовому потолку.

По состоянию на 21 февраля 2023 года наблюдалось падение цен на нефть на фоне опасений замедления мировой экономики и снижения спроса на топливо.

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