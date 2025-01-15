Андрей Сибига отметил, что призвал сосредоточиться на вариантах, которые не включают российский газ.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает транзит российского газа в непризнанное Приднестровье недопустимым. При этом он указала на необходимость помочь региону Молдовы.

Дипломат в интервью "Европейской правде" на вопрос о Трансбалканском газопроводе, который проходит по территории Украины и через который Москва потенциально может возобновить поставки газа для непризнанного Приднестровья указал, что этот вопрос нужно изучать.

"Я считаю, что транзит российского газа вообще недопустим. Но сейчас мы говорим о возможности помощи приднестровскому региону совместными действиями Украины и ЕС. Вот это на повестке дня", – заявил Сибига.

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В связи с этим глава МИД призвал сосредоточиться на вариантах, которые не включают российский газ.

В то же время дипломат напомнил, что часть газа Молдовы находится в украинских хранилищах и Киев готов и дальше хранить газ для Кишинева.

Энергетический кризис в Приднестровье - главные новости

На фоне прекращения транзита российского газа через Украину в Москве обвинилии "Молдовагаз" в неуплате долгов, что стало причиной останавки поставок газа в Молдову.

Больше всего от действий РФ пострадало непризнанное Приднестровье - люди остались без газа, отопления и горячей воды. Кроме того, введены веерные отключения электроэнергии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов помочь региону в преодолении гуманитарного кризиса, но не видит реакции от тех, кто контролирует ситуацию на этой территории. Стоит отметить, что ранее в СМИ появиолась информация о том, что власти Тирасполя отказались от помощи Европейского союза.

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