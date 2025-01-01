Газ, тепло и горячая вода с 1 января не будут поставляться жителям региона.

На фоне прекращения транзита российского газа через Украину в непризнанном Приднестровье жителей предупредили об отключении газа и тепла. Об этом сообщают пресс-служба ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" и NewsMaker.

"Тираспольтрансгаз-Приднестровье" назвало, в частности, объекты, которые должны отключить от газоснабжения. Это котельные, которые обеспечивают отопление, частные дома, многоквартирные дома с автономным отоплением.

Заявленные дата и время отключения - 1 января 2025 года, 12 часов по местному времени.

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Также добавляют, что в многоквартирных домах газ для приготовления пищи будет доступен только до снижения давления в сети до критического уровня.

Кроме того, "Тирастеплоэнерго" сообщило, что в Приднестровье с 7 часов утра прекратили подачу тепла и горячей воды в жилые дома. Исключение - больницы и социальные учреждения.

Транзит российского газа через Украину и ситуация в Молдове и Приднестровье

Как сообщал ранее УНИАН, Украина 1 января 2025 года в 07:00 официально остановила транспортировку природного газа из РФ через собственную газотранспортную систему. Как отметили в Минэнерго, соответствующее решение было принято в интересах национальной безопасности, и об этом в установленном порядке проинформировали международных партнеров.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан приказал правительству начать подготовку к возможной национализации "Молдовагаза". 50% компании принадлежит российскому газовому монополисту "Газпрому", который остановил поставки газа в страну. "Молдовагаз" транспортировал российский газ в непризнанное Приднестровье, где его используют для выработки дешевой электроэнергии.

В Молдове на 60 дней ввели чрезвычайное положение в энергетике из-за прекращения поставок российского газа через Украину, поскольку это может привести к гуманитарному кризису в регионе. Чрезвычайное экономическое положение на 30 суток ввели и в непризнанном Приднестровье.

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