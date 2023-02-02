Наибольшая доля отключенных потребителей в Волынской, Тернопольской, Кировоградской и Черновицкой областях

Ситуация с энергообеспечением в Украине улучшается по сравнению с предыдущим днем, дефицит электроэнергии уменьшается.

Как сообщает Министерство энергетики в Telegram-канале, ожидаемый дефицит на вечерний максимум составит около 19% от потребности.

"Благодаря завершению ремонтных работ на некоторых энергоблоках тепловой генерации и погодным условиям ожидается снижение объемов дефицита мощности по сравнению со вчерашним днем", – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в связи с боевыми действиями самая сложная ситуация с обесточиванием в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях.

"Из-за дефицита генерирующей мощности наибольшая доля отключенных потребителей в Волынской, Тернопольской, Кировоградской и Черновицкой областях", - отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что ограничение потребления электроэнергии осуществляется НЭК "Укрэнерго" путем доведения ко всем операторам систем распределения (ОСР) лимитов потребления, которые действуют в течение суток. Каждый ОСР составляет графики почасовых отключений и информирует об этом потребителей. В случае превышения лимита применяются аварийные отключения электроэнергии.

Ситуация в энергосистеме Украины:

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

Враг не прекращает ракетные удары по энергосистеме Украины.

Более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

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