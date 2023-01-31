"Черкассыоблэнерго" и "Прикарпатьеоблэнерго" смогли полностью настроить информирование населения об аварийных отключениях.

После проведения проверок Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) некоторые облэнерго в Украине исправили ошибки и своевременно предупреждают потребителей об отключении электроэнергии.

Об этом в эфире марафона сообщил глава Нацкомиссии Константин Ущаповский, отметив, что к лицензиатам применены штрафные санкции.

"Были выявлены недостатки, которые заключаются в недостаточном уровне информирования и освещении информации о наличии света в жилищах наших граждан", - сказал он.

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По его словам, каждую неделю регулятор штрафует облэнерго, однако есть такие компании, которые после проверки исправляют недостатки. "Черкассыоблэнерго" и "Прикарпатьеоблэнерго" смогли полностью настроить информирование населения об аварийных отключениях.

"Мы как регулятор требуем от облэнерго, чтобы они четко строили эти графики и информировали об их применении, чтобы население могло планировать свой распорядок дня", - сказал Ущаповский.

Глава НКРЭКУ отметил, что регулятор не исключает какие-то аварийные случаи отключения электричества из-за повреждения оборудования.

"Какие-то локальные случаи не совпадения графиков могут быть. Но если аварийного нет, то облэнерго должно спланировать отключение и проинформировать об этом потребителей", - подчеркнул он.

Ситуация в энергосистеме Украины:

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

По состоянию на 31 января 2023 года энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 ударов БПЛА по энергообъектам.

В связи с постояннными отключениями света НКРЭКУ оштрафовала несколько операторов системы распределения (облэнерго) за ненадлежащее информирование об отключении электроэнергии, в частности "ДТЭК Киевские электросети" и "ДТЭК одесские электросети".

Регулятор назначил компаниям санкции в виде штрафа в размере 85 тыс. грн и обязал в дальнейшем соблюдать правила надлежащего информирования потребителей о перерывах в электроснабжении. Кроме того, на руководителей упомянутых облэнерго наложены административные взыскания в виде штрафа в размере 1,7 тыс. грн.

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