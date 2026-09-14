Netflix показал трейлер 4 сезона сериала 'Люпен' (видео)

Продолжение популярного сериала выйдет уже 23 октября 2026 года.

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер четвертого сезона французского приключенческо-криминального сериала "Люпен" (Lupin).

Согласно официальному синопсису, в новом сезоне гениальный мошенник Ассан Диоп после четырех лет заключения готов начать новую жизнь с семьей. Но появление загадочного имитатора заставляет его вернуться к хитроумным аферам в стиле Люпена.

К главной роли в проекте вернулся Омар Си ("Пена дней", "1+1", "Люди Икс: Дни минувшего будущего", "Инферно", "Мир юрского периода 3").

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Продолжение популярного сериала выйдет уже 23 октября 2026 года.

Четвертый сезон "Люпена" будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

Сериал "Люпен" – что известно

Сюжет сериала вдохновлен произведениями французского писателя Мориса Леблана начала 20 века о харизматичном авантюристе Арсене Люпене.

Современный Люпен – сын мигранта из Сенегала Ассан Диоп, который, вдохновляясь любимым литературным героем, решает отомстить влиятельной семье, которая в свое время подставила его отца.

Первый сезон "Люпена" вышел в январе 2021 года и мгновенно стал хитом. Второй сезон стал доступен уже летом того же года, а третьего пришлось ждать до осени 2023 года.

На данный момент оценка сериала на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 98% одобрения от критиков и 79% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинокритики оценили его в 79 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,6 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

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