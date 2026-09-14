Украина готова прекратить удары по критической инфраструктуре РФ: Зеленский назвал условие

Украина не уверена, что Россия намерена соблюдать какие-либо договоренности, – говорит президент.

Украина предложила партнерам обеспечить такую договоренность с Россией, которая остановит уничтожение критически важной инфраструктуры. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По мнению главы государства, продовольствие, энергетика и другие элементы базового гарантирования жизни должны быть под защитой, потому что "российские удары направлены прежде всего против этого". Он напомнил, что ежедневно мишенями становятся украинские объекты энергетики, портовая инфраструктура, логистика, склады с продовольствием и фармацевтикой.

"Украина не уверена, что у России есть желание придерживаться какой-либо договоренности", - заявил Зеленский и обнародовал позицию Украины по этому поводу.

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По его словам, "если партнеры готовы обеспечить реальное желание России не бить по нашему электричеству, другим нашим энергетическим объектам, критической инфраструктуре, движению продовольствия, то мы, конечно, готовы обеспечить соответствующее отсутствие наших ударов".

Президент подчеркнул, что это должно быть надежно, долгосрочно и иметь реальный эффект для жизни людей.

"А не сорвалось после того, как россияне проведут свои "выборы" и получат именно в это время ослабление напряжения по бензину и дизелю", - подчеркнул президент.

Он заметил, что войну нужно заканчивать:

"И деэскалационный шаг по критической инфраструктуре может быть первым шагом к миру".

Президент добавил, что в Украине ждут от партнеров конкретики.

Заявление Трампа об энергетическом перемирии

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 14 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина якобы согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики. По его словам, РФ согласилась поступить точно так же.

Также Трамп сказал, что рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван якобы войной между Россией и Украиной, а не войной США с Ираном.

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