Это главная причина, почему россияне не убили персонал станции.

У российских оккупантов, которые захватили Чернобыльскую атомную электростанцию, не было специалистов для работы на объекте. Именно поэтому они оставили в живых персонал ЧАЭС.

Таким мнением поделился президент Украины Владимир Зеленский во время интервью польским журналистам.

"Нам повезло, что таких специалистов у оккупантов не было и они начали бояться, потому что очень плохо стало многим людям, их забрали, их скрывали. Я не знаю, живы ли они. Они зашли в радиоактивные места и из-за того, что у них не было специалистов, они оставили живыми наших [экспертов]", — сообщил Зеленский.

Напомним, рашисты захватили ЧАЭС 24 февраля — в день полномасштабного вторжения в Украину. Частичную ротацию персонала на атомной электростанции удалось провести только 20 марта.

Десять сотрудников работали на ЧАЭС весь период оккупации — вплоть до 31 марта. Именно в этот день россияне покинули зону отчуждения.

На территории атомной электростанции враги рыли окопы, в частности — в Рыжем лесу, одной из наиболее радиоактивных локаций. Этих россиян лечили в Гомельском республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии в Беларуси.

По оценкам экспертов, солдаты, которые копали землю на ЧАЭС, могли заразить других членов своих подразделений, а жить им осталось около года.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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