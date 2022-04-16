Они приехали на замену предыдущей бригаде.

На Запорожскую атомную электростанцию прибыла дежурная бригада представителей российской атомной корпорации "Росатом".

Об этом сообщается в Telegram-канале государственного предприятия "Энергоатом".

"Росатом продолжает "ядерный туризм". На Запорожскую атомную электростанцию прибыла дежурная бригада росатомовских "туристов" во главе с главным инженером Ростовской АЭС Андреем Горбуновым. Они приехали на замену предыдущей бригаде. То ли снова "для обеспечения безопасности украинской станции", или, может, просто как туристы. Посмотреть на величественную станцию, самую большую в Европе. На России же таких нет", - отметили в "Энергоатоме".

В госпредприятии добавили, что на этот факт отреагировали кратко и эмоционально: "Горбунова, Лихачева (гендиректора "Росатома") и иже с ними послали за роЅЅийским кораблем "Москва".

Как сообщал УНИАН, 4 марта российские захватчики взяли под контроль Запорожскую атомную электростанцию. Также оккупанты захватили город-спутник АЭС Энергодар.

11 марта на АЭС прибыли 11 сотрудников российской государственной ядерной корпорации "Росатом".

Среди них был идентифицирован главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко и заместитель главного инженера по ремонту Ростовской АЭС Иван Малахов. По словам представителя этой группы, их направили для "оценки" ядерной и радиационной безопасности после обстрелов и захвата станции, а также "оказания помощи" с ремонтами. Другой причиной их появления также назвали отказ проукраинского руководства и персонала ЗАЭС сотрудничать с захватчиками.

5 апреля глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире телемарафона подчеркнул, что присутствие работников российской атомной корпорации "Росатом" на Запорожской АЭС является угрозой для ядерной и радиационной безопасности.

По его словам, из-за оккупации станции российскими войсками пока невозможно обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС.

"Станция находится под оккупацией. Конечно, у всех работников плохое настроение, и на них осуществляется давление. Они выходят на работу под дулом оружия оккупантов", - рассказал Котин.

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