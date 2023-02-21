Сейчас без электроэнергии более 7 тысяч потребителей.

В связи с ухудшением погоды в Киевской области возможны аварийные отключения света, сообщили в ДТЭК.

"В результате ухудшения погоды в Киевской области начались аварийные отключения света. Сейчас без электроэнергии более 7 тысяч потребителей. Больше всего обесточиваний в Обуховском и Бучанском районах", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что сегодня в Киевской области прогнозируется дождь, а ночью мокрый снег с порывами ветра. Из-за этого могут падать деревья, что может привести к обрыву проводов.

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Массированные удары РФ по Украине - ситуация со светом

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С тех пор по всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

10 февраля российские оккупанты совершили 14-ю ракетную атаку по объектам инфраструктуры Украины. Оккупанты попали в объекты тепловой и гидрогенерации и трансформаторы, во многих регионах были применены аварийные отключения электроэнергии. Также были повреждены четыре теплоэлектростанции ДТЭК, пострадали энергетики.

Несмотря на ракетную атаку РФ 16 февраля, сообщалось, что в Украине пятые сутки подряд генерации электроэнергии было достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков в результате ракетных и дроновых атак, а также из-за оккупации Запорожской АЭС, Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

Последние дни ситуация со светом в Украине заметно улучшилась. Благодаря накопленным резервам отключений электроэнергии удалось избежать в ряде регионов.

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