Однако в Одесской области в связи с ремонтом сетей возможны стабилизационные отключения.

После многомесячного дефицита электроэнергии сегодня и в выходные украинская энергосистема будет работать с резервом мощности, сообщает пресс-служба Министерства энергетики со ссылкой на министра Германа Галущенка.

По словам министра, сегодня и в выходные дни генерация электроэнергии продолжит обеспечивать ее потребление. "Благодаря уменьшению спроса будем иметь резерв мощности", - цитирует пресс-служба Галущенко.

При этом в Одесской области в связи с ремонтом сетей возможны стабилизационные отключения, но уже меньшей, чем раньше, продолжительностью.

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В Харьковской области за последние сутки после восстановительных ремонтов сетей подключены еще около 2 тысяч потребителей, добавил Галущенко.

Массированные удары РФ по Украине - ситуация со светом

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С тех пор по всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

10 февраля российские оккупанты совершили 14-ю ракетную атаку по объектам инфраструктуры Украины. Оккупанты попали в объекты тепловой и гидрогенерации и трансформаторы, во многих регионах были применены аварийные отключения электроэнергии. Также были повреждены четыре теплоэлектростанции ДТЭК, пострадали энергетики.

Несмотря на ракетную атаку РФ 16 февраля, в Украине пятые сутки подряд генерации электроэнергии достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков в результате ракетных и дроновых атак, а также из-за оккупации Запорожской АЭС, Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

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