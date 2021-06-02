Поставщик "последней надежды" обеспечивает газом бытовых клиентов, которые внезапно потеряли поставщика.

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины», которая выполняет функции поставщика «последней надежды» на рынке газа, объявила, что цена газа на июнь для более 500 тысяч домохозяйств составит 11,59 грн за куб. м, что на 21% больше, чем в мае.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«В июне цена на природный газ для клиентов поставщика «последней надежды» составит 11,59 грн с НДС без стоимости распределения (доставки)», - сказано в сообщении.

Отмечается, что по результатам правительственного конкурса именно Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» выполняет функцию поставщика «последней надежды» ― временного страхового механизма для обеспечения бесперебойного газоснабжения клиентов, которые внезапно потеряли поставщика. По состоянию на конец мая 2021 года поставщик «последней надежды» обслуживает более 500 тысяч домохозяйств.

В компании подчеркнули, что Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» не устанавливает цену для клиентов поставщика «последней надежды».

Цена на газ в рамках тарифного плана поставщика «последней надежды» ― «Надежный» ― рассчитывается на ежемесячной основе по специальной формуле, которая была разработана в рамках Порядка проведения конкурса по определению поставщика «последней надежды», утвержденного постановлением КМУ от 30.09.2015 №809. Формула цены для клиентов поставщика «последней надежды» учитывает определенные риски для поставщика, фактические цены природного газа на европейских газовых хабах, текущий обменный курс гривны к евро и ряд других актуальных рыночных факторов.

Годовой контракт

Газопоставляющие компании предлагают населению Украины с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года покупать голубое топливо по цене от 7,88 до 13,5 грн за кубометр.

Все бытовые потребители газа переведены на годовой контракт с 1 мая автоматически, без необходимости подавать дополнительные документы. Также газовым компаниям разрешено предлагать гражданам и месячные тарифы на газ.

Потребитель имеет право перейти к другому поставщику газа в любой момент действия годовой цены.

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Автор: Игорь Орел