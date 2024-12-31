Альтернативные поставки обходятся примерно на 2 доллара за баррель дороже

Один из крупнейших индийских нефтеперерабатывающих заводов был вынужден искать альтернативные и более дорогие грузы нефти с Ближнего Востока. Этот шаг необходим, чтобы компенсировать снижение поставок из России.

Издание Bloomberg пишет, что трейдеры сразу обратили внимание на изменение структуры экспорта, потому что сосредоточены на перспективах мирового рынка в 2025 году.

"Нам не хватает трех-четырех российских грузов для погрузки в январе и поставки в феврале", - заявил финансовый директор Bharat Petroleum Corp. сказал финансовый директор Ветса Рамакришна Гупта. – "Мы объявили тендеры и получили альтернативные сорта нефти из Ирака, ОАЭ и других стран".

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Индия стала основным рынком сбыта российской нефти после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году, увеличив импорт. Тем не менее, в последние недели Индия столкнулась с падением объемов поставок, поскольку западные страны ужесточили санкции против так называемого "теневого флота" Москвы, а российские НПЗ увеличили объемы поставок. Кроме того, на Москву оказывают давление, требуя соблюдения целей ОПЕК+ по добыче.

Хотя ближневосточные поставки обходятся на 2 доллара за баррель дороже, чем российская Urals, на широком рынке нет дефицита нефти, сказал Гупта. В настоящее время BPCL не планирует увеличивать объемы в рамках годовых сделок с национальными нефтяными компаниями, переговоры по которым начнутся в следующем месяце.

По данным аналитической компании Kpler, в этом месяце импорт нефти из России в Индию снизился до 1,47 миллиона баррелей в день, что является самым низким показателем с декабря 2023 года.

Ограничения цены на российскую нефть - главные новости

В конце 2022 года страны G7 ввели санкционный механизм против российской нефти, чтобы ограничить ее доходы. В частности установлена максимальная цена на российскую нефть в 60 долларов. При этом западным компаниям запретили страховать или перевозить российскую нефть, если она продается по цене выше установленного предела. Также США и ЕС ввели эмбарго на прямой импорт российской нефти в свои страны.

Россия создала "теневой флот" танкеров, чтобы транспортируют нефть в обход ограничений, не пользуясь страховыми и логистическими услугами стран Запада. В ответ страны G-7 наложили санкции на суда "теневого флота" и организаций, вовлеченных в теневую торговлю.

Кроме того, страны "Большой семерки" рассматривают несколько вариантов еще больше ограничить доходы России. Среди них в частности полный запрет на обработку российской нефти, или просто снижение максимальной экспортной цены до примерно 40 долларов.

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