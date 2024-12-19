Сейчас действует запрет на экспорт нефти дороже 60 долларов.

Страны "Большой семерки" ищут способы усилить ограничения экспортной цены на российскую нефть, чтобы лучше влиять на способность Москвы финансировать ее войну против Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Сейчас рассматривается несколько вариантов того, как еще больше ограничить доходы России. Среди них в частности полный запрет на обработку российской нефти, или просто снижение максимальной экспортной цены с нынешних 60 долларов до примерно 40 долларов.

Однако окончательный вариант еще не выбран, и дискуссии продолжаются. Отмечается, что страны G7 стремятся удержать баланс между ограничением доходов России и влиянием введенных мер на мировые рынки нефти.

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При этом пересмотреть нынешние ограничения страны G7 решили не потому, что существующий механизм де-факто не работает, а потому что мировые цены на нефть снижаются, опускаясь ниже уровня санкционных ограничений.

Ограничения на экспортную цену российской нефти

В конце 2022 года страны G7 ввели санкционный механизм против российской нефти, чтобы ограничить ее способность финансировать войну. В частности была установлена максимальная экспортная цена российской нефти в 60 долларов. Западным компаниям было запрещено страховать или перевозить российскую нефть, которая продается по цене выше установленного предела. Также США и Европейский Союз ввели эмбарго на прямой импорт российской нефти в свои страны, независимо от ее цены.

Чтобы сохранить возможность продавать нефть в третьи страны, Россия создала "теневой флот" танкеров, которые транспортируют нефть покупателям, не пользуясь страховыми и логистическими услугами стран Запада. Именно они доминируют на рынке морских перевозок.

В ответ страны G-7 наложили санкции на десятки судов "теневого флота" и организаций, вовлеченных в теневую торговлю.

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