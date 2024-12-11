Новы санкции также будут направлены на теневой танкерный флот России.

Администрация Байдена готовит новые, более жесткие санкции против российской торговли нефтью, стремясь ужесточить давление на военную машину Кремля перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом.

Как пишет Bloomberg, подробности возможных новых мер все еще прорабатываются, но команда президента Джо Байдена рассматривает ограничения, которые могут коснуться некоторых видов российского экспорта нефти.

"Байден долго сопротивлялся этому шагу из-за опасений, что он может спровоцировать скачок цен на энергоносители. Но с падением цен на нефть на фоне глобального перенасыщения и растущими опасениями, что Трамп может попытаться заставить Украину заключить быструю сделку с Россией, администрация Байдена теперь открыта для более агрессивных действий", - говорится в статье.

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Администрация также рассматривает новые санкции, направленные на танкерный флот, который Россия использует для транспортировки своей нефти, и новые ограничения могут быть обнародованы в ближайшие недели.

Как отмечает Bloomberg, одной из моделей санкций США может стать введение ограничений, аналогичных ограничениям на иранскую нефть. В этом случае покупатели нефти столкнутся с наказанием со стороны США. В то же время, такой шаг сопряжен с риском, учитывая, что Индия и Китай, являются основными потребителями российской сырой нефти. Кроме того, в ближайшее время такие ограничения могут привести к резкому росту цен на нефть, что приведет к напряженности в мировой экономике.

Отмечается, что эти шаги также направлены на усиление давления на Россию до вступления Трампа в должность. Нынешние чиновники говорят, что хотят предоставить Украине как можно больше рычагов влияния перед будущими переговорами.

"С учетом этого, еще большее сжатие финансов президента Владимира Путина может укрепить переговорную позицию Украины. Есть вероятность, что Трамп может свернуть меры, если посчитает, что они взвинтили цены на нефть, но это сопряжено с потенциальными политическими издержками, если он покажется слабым или предложит России уступки слишком рано", - отмечает Bloomberg.

Санкции против России - новости

9 декабря Великобритания объявила о новой волне санкций, направленных против незаконной торговли золотом, которая финансирует военные действия России Путина в Украине.

2 декабря новый председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что Европа планирует усилить давление на российскую экономику и еще больше ослабить способность Кремля вести войну.

В то же время СМИ писали, что ЕС давит на США с целью смягчения санкций против российского "Газпромбанка". Это финансовое учреждение является ключевым для обеспечения поставок российского природного газа в ЕС.

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