Больницы и другие объекты критической инфраструктуры работают на дизельных генераторах.

В нескольких районах Херсонской области начались веерные отключения электроэнергии. Больницы и другие объекты критической инфраструктуры вынуждены работать на генераторах.

Об этом сообщил заместитель главы Херсонского облсовета Егор Устинов, которого цитирует пресс-служба "ОПЗЖ".

"В течение месяца происходят веерные отключения в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах. Больницы и все остальное работает на дизельных генераторах. Поэтому ежедневные мантры от власти, что все прекрасно и никаких отключений нет – это полный абсурд", — заявил Устинов.

Читайте такжеШмыгаль пообещал выплатить долги некоторым производителям электроэнергииПо его мнению, необходимо ввести мораторий на повышение тарифов и заключать прямые контракты на энергоносители, а также предоставить господдержку угледобывающим предприятиям страны.

Как сообщал УНИАН, в Одессе ожидались веерные отключения электричества могли погибнуть люди на кислороде.

Вечером 22 ноября в Одесской мэрии состоялось оперативное совещание по вопросу возможного аварийного отключения электроэнергии в Одессе и мер, которые необходимо принять в связи с этим. Во время совещания мэр Геннадий Труханов пообещал, что веерных отключений электроэнергии в городе не будет.

Угроза веерных отключений в Украине

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорил, что Украине ближе к январю-февралю грозят веерные отключения электроэнергии. По его мнению, в течение двух месяцев на всей территории нашего государства будут ощущаться огромные проблемы с поставками электроэнергии.

Высокой вероятность веерных отключений в Киеве назвал мэр столицы Виталий Кличко.

В свою очередь премьер Денис Шмыгаль заверил, что пока такой угрозы нет.

Автор: Марта Гичко