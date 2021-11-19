По словам Гнатуша, запасы угля и газа в стране сейчас критически низкие.

Ближайшая зима в Украине точно не пройдет без веерных отключений электроэнергии, поскольку запасы угля и газа сейчас критически низкие - такого не было за все времена независимости.

Такое мнение "Апострофу" высказал эксперт по энергетическим вопросам Андрей Гнатуш.

"По углю мы имеем 0,4 миллиона тонн (а должно было быть 4 миллиона), то есть в 10 раз меньше, чем нужно. Зима не будет теплой, если посмотреть ночную температуру в Киеве", - говорит он.

Гнатуш напомнил, что из Панамы в Украину направляется семь кораблей с углем, о которых рассказывал президент Владимир Зеленский. Впрочем, по мнению эксперта, для прохождения зимнего периода этого не хватит.

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"Для нормального прохождения одного дня необходимо сжигать около 80 тысяч тонн угля. То есть 7 кораблей - это неделя работы", - рассказывает он и добавляет, что нынешних запасов газа на зиму также недостаточно.

"Наши международные партнеры, те кто имеют частную долю, его сейчас же выводят и активно продают в Европу, потому что там лучшая цена. Закачивать газ они не спешат, поскольку не имеют денег", - объясняет эксперт.

Угроза веерных отключений в Украине

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорил, что Украине ближе к январю-февралю грозят веерные отключения электроэнергии. По его мнению, в течение двух месяцев на всей территории нашего государства будут ощущаться огромные проблемы с поставками электроэнергии.

Высокой вероятность веерных отключений в Киеве назвал мэр столицы Виталий Кличко.

В свою очередь премьер Денис Шмыгаль заверил, что пока такой угрозы нет.

Автор: Юрий Годован