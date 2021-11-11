Глава правительства назвал сведения о возможных веерных отключениях в Украине дезинформацией.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверяет, что по состоянию на сегодня оснований для веерных отключений электроэнергии нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

Отвечая на вопрос относительно заявления мэра Киева Виталия Кличко о якобы угрозе веерных отключений электроэнергии, которые могут вот-вот начаться, чиновник отметил: "Спросите у мэра Кличко, откуда он берет эту дезинформацию, и почему он убежден, что у него начнутся какие-то веерные отключения".

Читайте такжеУкраина вновь попросила аварийную помощь на поставки электроэнергииШмыгаль заверил: "Оснований сегодня ни Министерство энергетики, ни "Укрэнерго" для веерных отключений не имеет. Мы не готовимся к веерным отключениям, планов таких не составляем".

Он призвал политиков не выносить в общество "подобные манипуляции", ведь это "дестабилизирует ситуацию".

"Это, на сегодняшний день, абсолютно не имеет под собой никакой подоплеки", – сказал премьер.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорил, что Украине ближе к январю-февралю грозят веерные отключения электроэнергии. По его мнению, в течение двух месяцев на всей территории нашего государства будут ощущаться огромные проблемы с поставками электроэнергии.

Автор: Таня Поляковская