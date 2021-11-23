Вечером 22 ноября в одесской мэрии состоялось оперативное совещание по вопросу возможного аварийного отключения электроэнергии в Одессе и мер, которые необходимо предпринять в связи с этим. Актуальность данного вопроса обусловлена приближением зимы и соответствующих погодных условий, а также пандемией COVID-19.

"К аварийному отключению электроэнергии невозможно подготовиться. Но сегодня мы обязаны быть во всеоружии, поскольку в Одессе, как и во всем мире, бушует пандемия COVID-19, а лечение напрямую связано с использованием кислородных концентраторов, работающих от сети", - сказал Геннадий Труханов, пишут местные СМИ.

Мэр заявил, что одесситы, использующие кислородные концентраторы, должны быть обеспечены источниками бесперебойного питания. Труханов отметил, что именно этой теме он уделил особое внимание на аппаратном совещании, но его слова были неверно истолкованы некоторыми СМИ.

"Источники бесперебойного питания - вариант, который обеспечит работу концентраторов в течение 2-3 часов при аварийном отключении электроэнергии", сказал Геннадий Труханов.

Городской голова поставил задачу обеспечить этими устройствами всех одесситов, которые проходят лечение от COVID-19 в домашних условиях и используют кислородные концентраторы.

Автор: Иван Бойко