Газопровод в Харьковской области поврежден в результате авиаудара. Многие люди остались без газа.

В Харьковской области из-за повреждения газопровода без газоснабжения остались более 40 тыс. человек - жителей города Изюм.

Об этом сообщает "Оператор ГТС".

Отмечается, что газопровод - отвод в Харьковской области поврежден в результате авиаудара.

По состоянию на 14:55 2 марта из-за повреждения газопровода - отвода сотрудники "Оператора ГТС" вынуждены отключить ГРС Изюм и Бражковка. Из-за этого прекращено газоснабжение в город Изюм. Без газа останутся более 40 тысяч жителей города.

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате взрыва среди сотрудников предприятия нет.

"Транспортировка газа будет возобновлена после соответствующих ремонтных работ, как только их проведение будет возможно", - сообщили в компании.

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