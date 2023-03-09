В области есть попадание в объекты критической инфраструктуры.

Этой ночью российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Харькову и Харьковской области. Зафиксировано не менее 15 прилетов ракет С-300. Есть попадание в объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его данным, в Харькове поврежден объект гражданской инфраструктуры. "В пгт Песочин Харьковского района вражеская ракета попала во двор частного дома, повреждены несколько жилых домов. Две женщины получили легкие ранения. 71-летняя женщина госпитализирована, а женщина 74 лет получила помощь на месте", - уточнил глава ОВА.

Еще одна ракета в Песочине упала на открытой местности в болото.

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В пгт Слобожанское Чугуевского района ракета повредила теплицы овощной фабрики.

"Продолжаются работы по ликвидации последствий попаданий. На месте работают все экстренные службы", - отметил Синегубов.

Также он добавил, что оккупанты обстреливали пограничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области. В частности, под огнем были Купянск, Стрилеча, Дворична, Волчанск и другие населенные пункты. Повреждены дома и хозяйственные постройки, произошли пожары.

Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты систематически обстреливают Харьковскую область. Особенно страдают от ударов оккупантов пограничные район области. Так, 5 марта оккупанты дважды ударили по Купянску, в результате чего были повреждены объект транспортной инфраструктуры, жилые дома, хозяйственные постройки, погиб один человек. А 6 марта россияне обстреляли поселок Казачья Лопань, в результате атаки были повреждены лицей и жилые дома, электро - и газосети.

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