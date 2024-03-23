По его словам, в результате атаки РФ в городе зафиксированы очень серьезные последствия на энергетических объектах.

После того, как Россия нанесла массированный обстрел по Харькову 22 марта, в городе начались серьезные проблемы с электроэнергией. Сейчас коммунальные службы работают над устранением последствий атаки, но за выходные электроснабжение не удастся восстановить. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

Однако, по его словам, водоснабжение в городе уже начало восстанавливаться. Он отметил, что вражеские обстрелы привели к серьезным повреждениям энергетической инфраструктуры. Кроме того, мэр города отметил, что несмотря на все усилия коммунальных служб, отремонтировать энергосети в течение выходных не получится.

"Очень серьезные последствия. Сегодня работают все энергетики коммунальных служб, чтобы локализовать эти последствия. Но за сегодня-завтра (23-24 марта - УНИАН) это невозможно сделать. Пройдет определенное время для того, чтобы мы восстановили электроснабжение", - объяснил Терехов.

В свою очередь чиновник добавил, что вода начала появляться в городе в течение 22 марта. Сейчас все соответствующие службы работают и над тем, чтобы в дома жителей города вернуть тепло. Однако, по словам Терехова, подача тепла и воды зависит в первую очередь от электроснабжения.

"Что касается водоснабжения, мы начали подавать воду в квартиры харьковчан еще вчера в ограниченном режиме. Теплоснабжение также частично восстанавливается. Работает харьковская тепловая сеть над тем, чтобы перезапустить систему теплоснабжения. Но многое зависит от электроснабжения. Над этим работают представители Харьковоблэнерго, Укрэнерго, но ситуация очень и очень тяжелая", - подчеркнул городской голова.

Ракетный удар по Харькову: что известно

22 марта мэр города Игорь Терехов заявил, что эта ракетная атака по Харькову была самой мощной с начала полномасштабного вторжения. По его словам, российские оккупанты сбросили на город более 20 ракет.

"Сегодня мы пережили очень тяжелую ночь. Враг сбросил на Харьков более 20 ракет. Это была самая мощная ракетная атака по Харькову с начала войны. Он целенаправленно бил по энергетической инфраструктуре и вывел ее из строя. Город полностью обесточен, в результате чего не работает водо- и теплоснабжение, остановился электротранспорт", - отмечал тогда он.

В то же время министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что сейчас три области имеют проблемы с энергоснабжением. По его словам, самая сложная ситуация с восстановлением света в городе Харьков.

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