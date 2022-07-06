Генеральный директор "Оператора ГТС" Сергей Макогон заявил, что согласно решению Кабмина, "Нафтогаз" должен создать запас газа в подземных хранилищах на отопительный сезон в объеме 19 млрд кубических метров. Сейчас там хранится чуть более 11 млрд кубических метров.
Об этом он рассказал на брифинге.
По словам Макогона, сейчас ведется подготовка электростанций и запасов угля.
"Ожидается, что эта зима станет самой сложной за всю историю, поскольку страна находится в состоянии войны с РФ. Однако, если не будет повреждений инфраструктуры,19 млрд куб. м газа в подземке будет достаточно, чтобы пережить зиму", — сказал гендиректор "Оператора ГТС".
Он рассказал, что в последние два года правительство работало над тем, чтобы увеличить возможность импорта газа из Европы, и в прошлом году Украина создала гарантированные мощности по импорту газа из Венгрии и Польши. Кроме того, удалось почти вдвое увеличить объемы импорта газа из Словакии.
"Фактически мы удвоили эти мощности с 27 млн куб. м до 54 млн кубических метров в сутки. Этих мощностей достаточно, чтобы обеспечить Украину необходимым объемом импорта", — сказал Макогон.
Он пояснил, что собственная добыча Украины сейчас недостаточна, чтобы покрыть потребности государства, а потому она должна импортировать определенные объемы газа.
"До войны Украина потребляла около 30 млрд кубических метров в год, а добывала – 20 млрд. Однако сейчас существенно уменьшилось потребление. Мы ожидаем, что оно будет на уровне 21-22 млрд кубических метров. Добыча тоже немного уменьшилась. Дополнительные 3-4 млрд кубометров нам нужно импортировать", — сказал гендиректор "Оператора ГТС".
Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров планирует снизить минимальную температуру в жилых помещениях зимой. В целях экономии энергоресурсов минимум составит 16 градусов.
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