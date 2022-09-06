На прошлой неделе Европа досрочно выполнила задачу по заполнению своих запасов газа на 80%.

Цены на газ в Европе, несмотря на шантаж России, упали из-за высокого уровня запасов в хранилищах. Это происходит на фоне заявлений РФ о прекращении поставок энергоресурса через "Северный поток".

Об этом сообщает Reuters.

Европейский эталонный контракт на хабе TTF в Нидерландах снизился на более чем 10% до $2280 за тысячу кубометров.

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"Похоже, что улучшение фундаментальных показателей, отражающееся на уровне запасов, значительно снизило риск по российскому газу", - заявили аналитики Engie EnergyScan.

Как известно, Европа планировала к ноябрю заполнить своих газохранилища газом на 80%, но уже на прошлой неделе досрочно выполнила задачу.

На данный момент запасы газа ЕС составляют 82% от необходимого объема. В то же время, Германия, крупнейший потребитель газа в Европе, накопила уже 86%.

Рейтинговое агентство Fitch отмечает, что сокращение потоков газа из РФ произошло на четыре месяца раньше прогнозируемого, однако Европа подготовилась к такому повороту событий.

"План ЕС, подкрепленный увеличением поставок альтернативного газа, особенно рекордным импортом сжиженного природного газа (СПГ), и сокращением потребления газа на 15% в 2023 году по сравнению с 2021 годом, должен помочь избежать острой нехватки", - добавили аналитики Fitch.

В то же время в агентстве считают, что по-прежнему существует много факторов неопределенности, связанных с предложением и спросом на зимний газ в ЕС, такими как температура, поставки СПГ и развитие войны России против Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, Еврокомиссия разработала два инструмента для ограничения цены на российский газ.

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