Все энергоблоки Запорожской АЭС, захваченной оккупантами, обслуживаются украинским персоналом.

По состоянию на утро 2 апреля все четыре действующие атомные электростанции Украины стабильно производят электрическую энергию.

Об этом пресс-служба НАЭК "Энергоатом" сообщает в Telegram-канале.

Отмечается, что суммарная текущая мощность электростанций обеспечивает необходимые объемы электроэнергии для нужд страны.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках атомных станций и прилегающих к ним территориях не менялось и находится в пределах действующих норм.

Напоминается, что Запорожская АЭС и город Энергодар уже 26-е сутки контролируются российскими военными. Но все энергоблоки ЗАЭС обслуживаются украинским персоналом, ротация работников происходит. Формально оккупанты не вмешиваются в работу станции, но персонал вынужден все технические решения согласовывать с их командиром. Всех работников станции на входе в нее тщательно проверяют вооруженные захватчики, и пока у людей нет возможности спокойно работать и полноценно отдыхать (а это невозможно в условиях оккупации), ядерная и радиационная безопасность находятся под угрозой.

В городе-спутнике станции военных, в том числе и "полицейских" и "омоновцев", не стало меньше, флаги Украины почти со всех админзданий сняты. Психологическое состояние жителей города сложное, ведь оккупанты усиливают информационное давление на них, пытаясь склонить на свою сторону и добиться "взаимодействия", распространяют лживые листовки и фейковые видео с якобы поддержкой захватчиков. Однако, несмотря на все сложности, город, его жители и ЗАЭС держатся.

Чернобыльская АЭС освобождена от оккупантов, станция и персонал работают в штатном режиме.

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