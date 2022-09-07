Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики.

На заседании Совета Безопасности ООН генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии Рафаэль Мариано Гросси предостерег, что на Запорожской атомной электростанции из-за военных действий может произойти катастрофа.

Об этом Гросси сообщил в Twitter.

Поэтому МАГАТЭ призывает создать на базе ЗАЭС зону ядерной безопасности и защиты (Nuclear Safety and Security Protection Zone (NSSPZ).

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"Мы играем с огнем. Удары, которые я лично видел и оценил вместе со своими экспертами, просто неприемлемы", – заявил Гросси.

Он сказал, что члены миссии на ЗАЭС помогут стабилизировать ситуацию и внимательно следить за событиями на месте, получая полную, быструю и надежную информацию.

"Мы можем договориться об очень простом, но крайне необходимом защитном механизме, чтобы избежать происходящего сейчас – обстрела атомной электростанции", – отметил глава МАГАТЭ.

Гросси подчеркнул, что лучшей мерой для обеспечения безопасности ядерных объектов в Украине и безопасности людей было бы немедленное прекращение этого вооруженного конфликта. Но пока этого не произойдет, необходимы срочные временные меры для предотвращения ядерной аварии.

"Мы готовы немедленно начать консультации по созданию зоны безопасности на ЗАЭС", – заверил гендиректор МАГАТЭ.

Физическая целостность станции, подчеркнул он, была нарушена несколько раз, и большинство повреждений произошли во время обстрелов в августе.

Гросси также напомнил, что перебои с внешним энергоснабжением для охлаждения активных зон реактора могут обусловить его расплавление.

Война в Украине и Запорожская АЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что на Запорожской АЭС оккупанты готовят серьезную провокацию.

По данным "Энергоатома" войска РФ в Энергодаре стреляли в сторону Запорожской АЭС, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожскую тепловую электростанцию.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС.

Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы.

11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС территории вблизи атомного объекта.

11 августа российские оккупанты продолжили бить по Запорожской АЭС. Были повреждения.

18 августа Россия выдвинула Украине абсурдное условие. Оккупанты угрожали остановить работу ЗАЭС.

25 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила об обесточивании ЗАЭС – произошло отключение от энергосети пятого и шестого энергоблоков.

По состоянию на 26 августа два энергоблока ЗАЭС были вновь подключены к энергосети.

27 августа появилась информация о том, что РФ проводит последние приготовления для подключения станции к сети.

29 августа оккупанты повредили инфраструктуру ЗАЭС зафиксировано риск утечки водорода.

1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. В миссию МАГАТЭ вошли 14 международных экспертов. Миссию возглавил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Российские оккупанты не пустили на ЗАЭС журналистов вместе с МАГАТЭ.

3 сентября МАГАТЭ заявила о том, что Запорожскую АЭС отключили от сети.

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