В "Центрэнерго" ответили на обвинения журналистов "Схем" - заявление

В компании пояснили, что принцип работы всех европейских конкурентных рынков электроэнергии заключается в том, что производители должны сгенерировать столько электроэнергии, сколько продали. Иначе в энергосистеме будут возникать так называемые небалансы - электроэнергии туда будет попадать больше или меньше фактического потребления.

В государственной энергогенерирующей компании ПАО «Центрэнерго» ответили на расследование журналистов совместного проекта Радио Свобода и телеканала «UA: Первый» «Схемы», в котором прозвучали обвинения в сторону ПАО «Центрэнерго» о «торговле воздухом» и заработках миллиардов «за счет «Энергоатома».

Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте «Центрэнерго».

В компании пояснили, что принцип работы всех европейских конкурентных рынков электроэнергии заключается в том, что производители должны сгенерировать столько электроэнергии, сколько продали. Иначе в энергосистеме будут возникать так называемые небалансы - электроэнергии туда будет попадать больше или меньше фактического потребления.

"В Украине проблемы небалансов вынужден решать системный оператор - «Укрэнерго» и другие генерирующие компании, которые выполняют диспетчерские команды системного оператора.

Именно для того, чтобы стимулировать компании производить и продавать равное количество электроэнергии, устанавливаются штрафы за создание небалансов. Такие штрафы стимулируют компании активно конкурировать, чтобы продать всю свою электроэнергию по двусторонним договорам (ДД), на «рынке на сутки вперед» (РСВ) или «внутрисуточного рынка» (ВСР).

В то же время, если кто-то создал небаланс, то кто-то его должен исправить. И обычно это делает генерация, которая способна маневрировать. Диспетчеры системного оператора отдают команды, чтобы не допустить возможных проблем, а генерирующие компании обязаны их выполнять. При выполнении такой функции по балансировке системы генерирующие компании получают дополнительную плату.

Итак: за создание проблем - штраф, за исправление проблем - дополнительная плата. Именно по такой системе работает и европейский рынок, как это описано в отчете Европейской Сети операторов Систем Передачи (ENTSOE) под названием Electricity balancing in Europe", - говорится в заявлении.

Также в Центрэнерго ответили на обвинения со стороны «Схем»:

Об особенностях продажи электроэнергии по двусторонним договорам

"Огурцы на оптовом рынке обычно стоят дешевле, чем в ближайшем супермаркете. То же с электроэнергией. Продавая большие объемы по двусторонним договорам, компании получают гарантированный сбыт и возможность предоплаты, а также исчезают риски выпасть в небалансы. Поэтому обычно цены в сегменте двусторонних договоров являются ниже, чем цены на «рынке на сутки вперед» (РСВ). Для объективного анализа следует сравнить «Центрэнерго» с другими украинскими генерирующими компаниями - они в диапазоне других участников рынка и не являются самыми низкими.

«Центрэнерго» продает объемы, которые не собирается производить»

Во-первых, государственная энергогенерирующая компания заинтересована производить и продавать больше электроэнергии. Потому что чем больше объемы, тем меньше затраты на единицу продукции - себестоимость. Поэтому обвинять нас в том, что мы хотим продавать больше - как минимум странно. Во-вторых, завышают ли генерирующие компании объемы проданной электроэнергии, легко проверить, и это уже делалось в Украине. Например, во вторник 22 апреля 2020 системный оператор «Укрэнерго» дал команду запустить в работу все заявленные блоки тепловой генерации. ПАО «Центрэнерго» включил в работу все свои блоки, таким образом подтвердив возможность производить заявленные объемы. Вместе с тем две другие компании-владельцы ТЭС - «Донбассэнерго» и «ДТЭК» - не смогли запустить все свои блоки, то есть оказалось, что у них проданной электроэнергии больше, чем они реально могли произвести. Вот только в версии «Схем» виновными в таких действиях почему выставляют «Центрэнерго».

«Укрэнерго» просит «Центрэнерго» остановить блоки, а «Центрэнерго» соглашается, но выдвигает условия»

Это непрофессионально и ложно. Диспетчер «Укрэнерго» не просит. Он дает команду. А «Центрэнерго» безусловно эту команду выполняет. Иначе последствия будут тяжелыми для всей энергосистемы и для каждого потребителя.

«Центрэнерго», фактически ничего не делая, получает электроэнергию для продажи почти вдвое дешевле рыночной цены»

Во-первых, «Центрэнерго» прекращает вынужденно генерировать энергию исключительно по команде диспетчера. В свое время плата за функцию разгрузки блоков для сбалансирования системы составляла 45%, затем 35%, а сейчас 20%. Как сообщалось в СМИ, некоторые другие компании лоббировали, чтобы такая плата составляла 90% (!) И эти компании - не «Центрэнерго». Но виноваты в лоббизме другими почему-то опять мы?

Во-вторых, «ничего не делая» - это когда диспетчер дает, а компания выполняет десятки команд за сутки разгрузки или погрузки блоков, в зависимости от небалансов системы. Если автомобиль каждые 5 минут то разгоняется от 0 км / ч до 100 км / ч, то тормозит снова к нулю, и в таком режиме едет по маршруту Киев-Львов, то его расходы на горючее аналогичные тем, если бы он ехал всю дорогу со скоростью 90 км / ч? Все понимают, что нет. То же и с разгрузкой / загрузкой блоков: себестоимость производства возрастает в несколько раз, не говоря об амортизации. А именно в таком режиме работают некоторые блоки «Центрэнерго», выполняя команды диспетчера. В понимании авторов «Схем» это означает «ничего не делать».

Поэтому, небалансы системе создает «Гарантированный Покупатель», которому закон давно позволял продавать свою атомную электроэнергию по двусторонним договорам, но он почему-то начал это делать только в июне. Также небалансы создают «зеленые» - производители ВИЭ, но никакой ответственности за созданные небалансы, запросто могут заявить один объем электроэнергии, а выработать совершенно другой.

Между тем, государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» вынуждена исправлять такие небалансы, но виновными, по версии «расследователей» снова остаемся мы.

«Результат - «Энергоатом» ежедневно завершает торги на РСН с небаланса на уровне от 20% до 40% продукции, выставленной на продажу, а «Гарантированному покупателю» удается реализовать продукцию АЭС лишь в отдельные часы суток». Авторы «расследования» не приходят к простому выводу, что «Энергоатому» и «Гарантированному покупателю» стоит продавать свою электроэнергию по двусторонним договорам, а не только на РСН. Ведь элементарно - на РСН можно продать только в отдельные часы суток, следовательно стоит продать по двусторонним и не создавать небалансы. Однако и здесь в неэффективных управленческих решениях других компаний почему-то должен «Центрэнерго».

«Согласно анализу «Схем», с тех пор «Центрэнерго» продолжило находить пути для использования этой схемы, правда, покупая электроэнергию со скидкой в ​​20%, а не 50%, как раньше»

Исходя из этого «расследования» и таким выводам журналисты «Схем» могут ежедневно писать о коррупционной схеме, потому что действительно штраф за небаланс, а также компенсация за исправление небалансов составляет 20%. Более того, можно писать о таких «коррупционных схемах» практически во всех странах Европы, там также существуют штрафы за создание небалансов и дополнительная плата за балансировку. Аналогичная система есть и на рынке газа - можно и это представить, как коррупционные схемы и «торговлю воздухом».

Вот что интересно: маневрировать и балансировать систему могут несколько компаний, и «Центрэнерго» - не самая большая среди тепловой генерации, а правила одинаковы для всех. Однако, все «расследования» сводится исключительно к «Центрэнерго». И вот здесь уже зарождаются сомнения в банальной некомпетентности журналистов, слишком странно расставлены акценты в публикации", - говорится в заявлении.

Подытоживая, в «Центрэнерго» рассказали, что компания наравне с другими получает плату 20% за балансировку системы, и эта деятельность является убыточной, ведь затраты на топливо при такой работе возрастают в разы. Тем не менее, компания продолжает выполнять команды диспетчера «Укрэнерго», чтобы у всех потребителей была электроэнергия.

Кроме того, ОАО «Центрэнерго» сегодня вынуждено закупать уголь государственных шахт по цене выше рыночной, что также затрудняет финансовое состояние компании. Газ в июне-июле компания покупает у государственного НАК «Нафтогаз Украины».

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