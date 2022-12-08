Мы никогда не пойдем на политические условия в обмен на газ, отметили в Минэнергетики страны.

В Минэнергетики Узбекистана осудили российское предложение о "газовом союзе". Ташкент не согласился на политические условия, которые поставят под угрозу нацинтересы.

Как пишет Reuters, Узбекистан еще не получил конкретное предложение, о чем заявил накануне узбекский министр Журабек Мирзамахмудов.

"Даже если будет заключено газовое соглашение с Россией, это не означает союз", - сказал он. Велись переговоры о поставках российского газа по трубопроводу через Казахстан, но это будет "технический контракт", а не союз.

"Если мы импортируем газ из другой страны, мы сотрудничаем только на основе коммерческого договора купли-продажи. Мы никогда не пойдем на политические условия в обмен на газ. Короче говоря, мы получим предложенный нам газовый контракт только в том случае, если мы на него согласимся, в противном случае — нет", — подчеркнул министр.

Издание объясняет холодное отношение Узбекистана к российскому предложению отражением возрастающих трудностей Москвы в навязывании своей воли другим бывшим советским республикам на фоне войны в Украине.

"Газовый союз" РФ с Узбекистаном – что известно

В прошлом месяце Россия заявила, что обсуждает газовый союз с Казахстаном и Узбекистаном для поддержки поставок между тремя странами и другим покупателям, включая Китай.

Это часть изменения стратегии Москвы после ее вторжения в Украину на фоне введенных ЕС санкций о резком сокращении своей зависимости от российских энергоресурсов.

Узбекистан по-прежнему частично зависит от иностранного газа. Страна в последние несколько дней испытывала нехватку газа, поскольку потребление резко возросло из-за холодного периода.

Всего в стране производится около 52 млрд кубометров природного газа в год, при этом импорт составляет 4 млрд кубометров, а экспорт — 2,7 млрд кубометров.

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