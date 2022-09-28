Одно из ограничений будет касаться максимальной стоимости нефти.

Еврокомиссия сегодня предложит ввести новые санкции против России. В список входит ограничение на максимальную цену нефти из РФ. Однако отдельные старые санкции порекомендуют смягчить.

Такой информацией поделилось издание Politico со ссылкой на собственные источники. Брифинг с участием стран-членов Евросоюза состоится сегодня, в 14:30 по Киеву.

Еврокомиссия предложит запретить судоходным и страховым кампаниям осуществлять перевозку или страхование российской нефти, если она продается по цене выше выставленного лимита. Верхней планкой планируют взять стоимость, по которой Россия продает энергоресурс странам Азии. Это на 30% дешевле, чем цены в Европе.

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Другие державы из числа G7, например, Великобритания, где все танкеры застрахованы, введут аналогичные санкции. Основная идея ограничения заключается в том, чтобы у таких государств, как Индия и Китай, не было стимула платить больше за российскую нефть. При этом Греция и Кипр получат компенсацию за введение лимита стоимости. Судоходные отрасли упомянутых стран зарабатывали огромные деньги на транспортировке нефти из РФ. Вот почему государства не желали поддерживать потолок цен.

Что касается смягчения старых санкций, то сюда входит экспорт удобрений, цемента и другой продукции. По словам одного из чиновников, это пришлось сделать для введения новых ограничений.

Восьмой пакет санкций против России: что известно

Представители стран ЕС решили встретиться и подготовить очередные ограничения против РФ после объявления о так называемых "референдумах" на временно оккупированных территориях Украины и частичной мобилизации.

По словам корреспондента "Радио Свобода" в Брюсселе Рикарда Йозвяка, санкции коснутся химикатов, машин и сталелитейной продукции. Однако репортер заявлял, что механизм введения лимита цен на нефть все еще разрабатывается, поэтому его не включат в восьмой пакет санкций.

По данным издания Bloomberg, среди ограничений рассматривается отключение от платежной системы SWIFT последнего российского банка – "Газпромбанка". За такой шаг выступают Польша, Ирландия и балтийские страны

В список потенциальных санкций также может войти запрет на экспорт смартфонов в Россию и закупку алмазов из РФ.

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