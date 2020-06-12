"Укртатнафта": Нефтепереработчики оказались на грани остановки из-за объемов импорта из РФ

В добывающей отрасли Украины работают почти 45 тысяч сотрудников.

Украинские нефтепереработчики оказались на грани остановки в результате роста потребления сжиженного газа и объемов импорта из РФ.

Об этом сообщает ПАО "Укртатнафта".

В пресс-релизе компании отмечается, что на минимуме объемы переработки и транспортировки нефти. "Значительное количество месторождений нефти и газового конденсата находится в "спящем" состоянии, потому что нет где потом это сырье переработать. В добывающей отрасли занято почти 45 тыс. работников", - говорится в сообщении.

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"В предложениях ПАО "Укртатнафта" интерес национального товаропроизводителя совпадает с интересом национального потребителя. При поставке нефти танкерами расходы на фрахт, перевалку, прокачку составляют до 25 долларов США на тонну. При поставке в страну готовых нефтепродуктов расходы на фрахт, перевалку и железнодорожный тариф составляют примерно 75 долларов США на тонну. Россияне свои преимущества в цене забирают из Украины из-за завышения цен. Мы для них – премиальный рынок. Именно поэтому выгодно перерабатывать нефть, а не ввозить готовые нефтепродукты. Национальные товаропроизводители, вследствие перекоса в потреблении сжиженного газа, работают с низким уровнем загрузки установок, что приводит к увеличению удельных затрат на переработку вдвое. Если государство в комплексе решит указанные проблемы, национальный товаропроизводитель может обеспечить уменьшение внутренних цен на 10%", - говорится в сообщении.

В "Укртатнафте" заявили, что судя по всему, правительство может принять стратегические решения на рынке нефтепродуктов, и лишь одна отрасль обеспечит условия для роста ВВП Украины на 4,0-4,5%.

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