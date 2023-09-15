Компания готовит резервные схемы питания потребителей и запасает оборудование.

Оператор Объединенной энергосети госкомпания "Укрэнерго" готовится к худшему сценарию прохождение зимы с массированными атаками ракетами и дронами и поэтому готовит резервные пути питания потребителей.

По словам председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, если говорить о сценарии без обстрелов, то энергетики знают каким образом покрывать зимой растущее потребление. Но обстрелы могут сильно изменить ситуацию.

"Поэтому мы должны быть готовы к худшим сценариям. В чем наихудший сценарий? Это повторение массированных атак ракетами, дронами именно против энергосистемы", - сказал он в эфире телемарафона.

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Именно для этого компания готовит резервные схемы питания потребителей. Также готовится запас материалов, оборудования для того, чтобы быстро чинить поврежденные сети и электростанции.

Кроме того, по его словам, готовятся соответствующие силы противовоздушной обороны. Потребители также могут присоединиться к помощи энергетикам: в первую очередь, благодаря бережливому, рациональному потреблению, особенно это касается периода с ноября, когда начнется похолодание. Глава "Укрэнерго" также посоветовал украинцам подготовиться к зиме в бытовом плане.

Кудрицкий сообщил, что на сто процентов восстановить энергосистему до состояния, как до полномасштабного вторжения за 7 месяцев невозможно. Тем не менее, в компании был план по восстановлению объектов энергетики и он выполнен на 90%.

"Магистральная сеть к зимним режимам практически готова. Сейчас наращиваем запас прочности чтобы иметь резерв", - сказал он.

Готовимся к отключениям

По мнению экспертов, энергетическая инфраструктура каждого города Украины может быть поражена оккупантами, поэтому украинцам стоит готовиться к отключениям электричества.

По мнению директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, крупнейшая угроза замерзнуть и сидеть в темноте зимой нависнет над двумя крупными городами – Одессой и Киевом.

Кроме этого, довольно напряженная ситуация с электроснабжением будет в Запорожье, Житомире, Кропивницком и Кременчуге. Однако, очевидно, что под максимальным риском будут находиться и прифронтовые регионы: Харьков, Сумы, Чернигов, Херсон, Николаев, Запорожье.

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