Не сладко будет зимовать и в Запорожье, Житомире, Кропивницком и Кременчуге.

Самая большая угроза замерзнуть и сидеть в темноте зимой нависнет над двумя крупными городами – Одессой и Киевом.

Как говорится в материале УНИАН, по мнению директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, эти два региона, во-первых, нуждаются в большом количестве энергии. А, во-вторых, они являются абсолютно дефицитными с точки зрения генерационных мощностей.

"В Киеве есть генерация, но она покрывает в лучшем случае не более тридцати процентов потребления. В Одессе вообще нет ничего", - отметил эксперт.

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Кроме этого, достаточно напряженная ситуация с электроснабжением будет в Запорожье, Житомире, Кропивницком и Кременчуге. Однако, очевидно, что под максимальным риском будут находиться и прифронтовые регионы: Харьков, Сумы, Чернигов, Херсон, Николаев, Запорожье.

Эксперт уверен, что если температуры воздуха зимой будут минус 10 градусов, то даже несмотря на отсутствие никаких обстрелов со стороны россиян, энергосистема страны будет балансировать на пределе.

В то же время, эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев наоборот считает, что эта зима будет легче предыдущей, поскольку прошлый отопительный период также был экстремально тяжелым и это дало нам бесценный опыт преодоления таких проблем.

"Может немножко легче будет потому, что неожиданностей как раз не ожидается, и абсолютное большинство потребителей понимает, что их ждет, и как на это реагировать", - успокоил украинцев Рябцев.

Энергетический террор

В ночь на 6 сентября российский энергетический террор уже начался, поскольку вражеский дрон попал энергетический объект в Одесской области. Часть потребителей в городе Килия залищились без света.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк считает, что Россия готовится к новой волне ракетных атак осенью и зимой, сосредотачивая свои усилия на накоплении ракет для массированных ударов по городам Украины.

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