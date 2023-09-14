Энергетическая инфраструктура каждого города Украины может быть поражена оккупантами, поэтому украинцам стоит готовиться к отключениям электричества.
"Россияне имеют техническую возможность достать по всей территории Украины. Нет ни одного региона Украины, который бы не был под угрозой. У нас есть Закарпатье, по которому был один обстрел, но это больше связано не с тем, что они не могут туда достать, просто они там не нашли достаточных целей для обстрелов, но это может измениться в любой момент", - сказал УНИАН военный эксперт Павел Нарожный.
По его мнению, защитить все эти объекты практически нереально, потому что нет средств противовоздушной обороны. Не является исключением в этом плане и Киев, потому что несмотря на крепкую противовоздушную оборону, город энергетически уязвим.
"Блэкауты стопроцентно будут. Достаточно посмотреть на карту электрических магистралей, и все становится понятным. У нас нет такой ситуации, что, вот, в Киеве находится одна электростанция, которая обеспечивает только столицу, и она защищена. Обеспечение Киева - это Трипольская и Дарницкая ТЭЦ. Дарницкая ТЭЦ - не может обеспечить весь город, а Трипольская – это Новая Украинка, которая расположена на 15 километров от Киева, это километры магистралей, и она может быть целью", - сказал Нарожный.
В свою очередь, военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает номинальным сценарием прохождения зимы – то, что наша энергосистема выдержит все повреждения, которые будут нанесены россиянами, а энергетики будут успевать все восстановить.
"Ну, однозначно, примерно будет как в прошлом году. То есть они будут пытаться обстреливать энергообъекты, в основном. А уже исходя из состояния обстрелянных объектов, будут принимать решение о дальнейших каких-то действиях. В прошлом году им не удалось выключить нашу энергосистему", - пояснил он.
Отключение света в Украине
В Министерстве энергетики опровергли информацию о введение графиков отключения электроэнергии с 1 октября 2023 года. Однако такой сценарий не исключен, если Россия будет наносить новые удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Учитывая, что в прошлом году в некоторых регионах возникали ситуации с несправедливым распределением электроэнергии между потребителями, операторами системы распределения были разработаны и заранее опубликованы графики возможных отключений.
При этом энергетические компании регулярно проводят плановые долговременные отключения электроэнергии, однако для потребителей это становится настоящим сюрпризом, поскольку никто не предупреждает их об этом.