Российским оккупантам в очередной раз не удалось наладить работу на захваченной электростанции.

Украинские атомщики Запорожской атомной электростанции отказались обучать завезенный российский персонал и не сотрудничают с оккупантами.

Об этом речь идет в сообщении НАЭК "Энергоатом". "Рашистам в очередной раз не удалось наладить работу на захваченной Запорожской атомной электростанции. Украинские атомщики временно оккупированной Запорожской АЭС отказались обучать представителей Калининской АЭС и сотрудничать с врагами. Теперь российские атомщики-гастролеры не могут найти себе места на станции, поскольку что-то делать там они не могут из-за нехватки и знаний, и навыков", - отмечает "Энергоатом".

Как отмечается, очередной план российских оккупантов по установлению своих порядков на захваченной ими ЗАЭС снова на грани провала, потому что квалифицированного персонала, готового работать на ядерных террористов, не хватает.

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"Даже несмотря на угрозы, пытки, шантаж и беспрестанные запугивания, украинцы на ЗАЭС держатся достойно и сотрудничать с оккупантами отказываются", - подчеркивается в сообщении.

Ситуация на Запорожской АЭС

В марте 2022 года российские оккупационные группировки захватили Запорожскую АЭС. Промышленная площадка станции подвергается периодическим обстрелам.

В феврале СНБО ввел санкции против 200 российских компаний, которые пытаются эксплуатировать Запорожскую АЭС. У СБУ есть доказательства, свидетельствующие, что сотрудники "Росатома" и сопутствующих компаний корпорации взяли на себя контроль над технологическими и управленческими процессами на ЗАЭС; способствуют подключению электростанции к российской энергетической системе.

Кроме того, 10 февраля Государственная инспекция ядерного регулирования Украины запретила эксплуатацию четырех из шести энергоблоков ЗАЭС.

Украина призвала Евросоюз лишить Россию привилегий и прав в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) и закрыть проекты, которые "Росатом" реализует по всему миру.

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