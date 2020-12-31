Процесс смены поставщика газа сейчас возможен дистанционно через Интернет и в отделениях партнеров.

Украинцы могут свободно выбрать себе поставщика газа с наиболее выгодными условиями. Помочь населению сэкономить на счетах за газ могут государственные компании, в частности газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины».

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.

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«Государственные компании для того и нужны, чтобы работать в интересах общества, создавать выгодные возможности для обычных людей. «Нафтогаз» должен четко показать украинцам, как компания обеспечит газ дешевле», – отметил Зеленский.

Президент сообщил, что уже обсудил с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым вопрос цен для населения.

«Несмотря на то, что страна перешла на рынок газа и рынок диктует цены, все-таки у «Нафтогаза» сегодня самые дешевые цены из всех поставщиков», – рассказал президент.

Как отметили в пресс-службе президента, на сегодня в Украине поставки газа для домохозяйств осуществляют более 50 компаний. В зависимости от поставщика и региона, цены на газ отличаются существенно. Например, цена на газ на январь 2021 года от ГК «Нафтогаз Украины» составляет 7,22 грн/куб. м с НДС, тогда как цена областных газсбытов в среднем равна 9,9 грн/куб. м с НДС.

Частные поставщики в разных регионах Украины иногда устанавливают цену на газ для населения на 30-40% выше, чем ГК «Нафтогаз Украины».

«Мы даже нашли одну компанию, которая предлагает на 50% большую цену, чем «Нафтогаз», – отметил глава государства.

«Нафтогаз» будет предлагать наименьшие цены на рынке. И будет бороться за уменьшение цены, несмотря на рынок. У нас COVID-19, и людям надо помогать», – добавил он.

Зеленский также призвал представителей власти на местах разъяснять людям, как можно сэкономить на платежках за газ, в частности выбирая государственного поставщика, а также пользуясь услугами государственного Ощадбанка для смены поставщика газа и проведения расчетов.

Государственная газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" стабильно предлагает одну из самых низких цен на рынке. Каждый бытовой потребитель газа в Украине может свободно сменить поставщика, выбрав государственную компанию. Это особенно важно для тех украинцев, которые используют газ для отопления частных домов. Речь идет о более 6 млн домохозяйств. Выбрав ГК «Нафтогаз Украины», уже в январе каждое из таких домохозяйств в среднем может сэкономить более 600 гривен.

Процесс смены поставщика газа сейчас возможен дистанционно через Интернет и в отделениях партнеров. Если потребитель решает сменить поставщика и выбрал нового, это не требует согласования со старым поставщиком или замены оборудования. Новый поставщик самостоятельно решает все формальные вопросы, связанные с переходом потребителя к другой компании. При смене поставщика газа льготы и субсидии сохраняются.

Уже с середины января 2021 года ГК «Нафтогаз Украины» вместе с государственным Ощадбанком расширяют сеть для подключения новых клиентов. Украинцы смогут сменить поставщика газа, обратившись в ближайшее отделение Сбербанка. Объединение усилий двух государственных компаний поможет украинцам экономить. В сравнении с условиями, которые предлагают другие компании, выбор ГК «Нафтогаз Украины» как поставщика поможет сэкономить до 40% при расчетах за газ.

Цены на газ у других поставщиков

Цены других поставщиков колеблются в диапазоне от 7,39 до 10,8 гривны за кубометр.

Региональные газоснабжающие компании (газсбыты), которые обслуживают две трети бытовых потребителей, в январе предлагают гражданам купить газ по цене от 8,75 до 10,8 гривны за кубометр в зависимости от региона. Таким образом, минимальная стоимость голубого топлива у газсбытов выросла на 26,8%, а максимальная на 20,5%.

Самую высокую цену на январь предложила компания "Львовэнергосбыт" - 10,8 гривны за кубометр.

Всего по состоянию на 28 декабря свои январские предложения опубликовали 55 поставщиков газа.

Что этому предшествовало

Средняя стоимость газа в Украине для населения в декабре составляет от 6,33 до 8,96 гривны за кубометр.

С 1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа.

Также завершился срок действия публичных специальных обязательств (ПСО) госкомпании НАК "Нафтогаз Украины" для населения, но теплокоммунэнерго продолжат получать газ по регулируемой "Нафтогазом" цене.

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Автор: УНИАН