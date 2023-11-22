Украинские энергообъекты остаются поврежденными от российских атак, ремонтные работы не завершены, а запасного оборудования мало.

С наступлением зимы по всей Украине возрастает опасность, что Россия вскоре возобновит широкомасштабные атаки на энергосистему, чтобы погрузить украинцев в холод и темноту.

Как сообщает американское издание New York Times, эти опасения усиливаются тем, что украинские эксперты, а также нынешние и бывшие чиновники отмечают, что энергетическая система является более хрупкой, чем была год назад. Они рассказывают, что электростанции все еще страдают от нападений России прошлой зимой. Ремонт подстанций не завершен, а критически важное оборудование, такое как трансформаторы, в дефиците.

Издание отмечает, что украинские власти отказались предоставить подробные данные о текущем состоянии энергосети, объяснив, что это конфиденциальная информация во время военного времени. Но эксперты отмечают, что ситуация была улучшена лишь в незначительной степени. В докладе ООН, который был опубликован летом, отмечалось, что к концу апреля общая мощность генерации в Украине упала до половины от довоенного уровня.

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При этом ситуация выглядит особенно печальной для тепловых электростанций, которые работают на угле или газе и являются ключевым элементом энергетического баланса Украины для удовлетворения спроса в периоды пикового потребления.

Согласно информации ООН, которая ссылается на данные украинского правительства, этой зимой ТЭС будут производить 4,5 ГВт электроэнергии, что составляет треть довоенного производства страны.

Правда, Украина резко увеличила возможности сбивать российские ракеты и беспилотники до того, как они приблизятся к энергосети. Теперь Украина имеет мощные системы противовоздушной обороны, а украинские чиновники говорят, что вокруг критически важных энергетических объектов уже возведены укрепления.

"С одной стороны, мы более уязвимы. С другой стороны, мы более подготовлены", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Но некоторые эксперты и законодатели говорят, что фортификационные сооружения не проверены. И если российские удары по энергосистеме будут успешными, то у Украины не будет достаточного количества запасного оборудования, что повышает вероятность поломки.

По словам Галущенко, власти инвестировали около 280 миллионов долларов, чтобы отремонтировать все, что можно, до наступления очередной зимы. Но, как и другие чиновники, он признал, что быстро вернуться к довоенному уровню невозможно.

"Невозможно полностью восстановить энергетические объекты, которые строились десятилетиями, менее чем за год", - отметил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что Украина отремонтировала "самые легкие" объекты, которые понесли наименьший ущерб. Но несколько энергоблоков отремонтировали лишь частично.

По его словам, главной проблемой является поиск трансформаторов, которые передают электроэнергию от электростанций к домам людей. По данным ООН, прошлой зимой Россия повредила или уничтожила почти половину украинских высоковольтных трансформаторов.

Кудрицкий отказался сказать, сколько новых трансформаторов получила его компания. Но в интервью на прошлой неделе он признал, что "запас прочности в этом году меньше, если мы говорим об оборудовании, которое находится в эксплуатации".

Еще одним вызовом для энергосети Украины является состояние тепловых электростанций. Хотя основная часть электроэнергии в стране вырабатывается атомной энергетикой, тепловые станции обеспечивают дополнительную генерирующую мощность, необходимую для удовлетворения пикового спроса. По данным ООН, все украинские ТЭС пострадали от российских ударов в прошлом году.

Хотя Минэнерго Украины утверждает, что оно перевыполнило запланированные объемы ремонтных работ, на тепловых электростанциях было восстановлено лишь 1,3 ГВт мощности, что составляет около 15% от общей потери.

Генерирующие мощности Украины выглядят настолько разрушенными, что некоторые аналитики задаются вопросом, сможет ли страна избежать отключений электроэнергии этой зимой, даже если Россия не будет атаковать сети.

Глава консалтинговой компании "Метрополия" Виктор Куртев подсчитал, что Украине может не хватить 1,5 ГВт во время пикового зимнего потребления, что необходимо для обеспечения электроэнергией 10 тысяч домохозяйств в течение месяца. Это при условии, что новых российских ударов не будет.

Галущенко и Кудрицкий уверены, что уязвимость энергосистемы будет сбалансирована новыми средствами защиты. Сейчас Украина использует комплексы Patriot, которых не было в начале прошлой зимы и которые доказали свою эффективность в защите неба Киева.

"Лучшее решение для нас - это противовоздушная оборона", - сказал Галущенко.

Украина готовится к ударам РФ по энергетической инфраструктуре

20 ноября правительство Украины и Генеральный штаб Вооруженных Сил приняли решение о трехуровневой защите объектов энергетической инфраструктуры от российских вражеских ракет и дронов. Так, первым уровнем защиты является сооружение ограждающей конструкции, изготовленной из прочной металлической сетки, наполненной камнями (габионы) и мягкого контейнера гибкого материала - биг-бега. Второй уровень - это защита от дронов, в частности, "Шахедов". Третий уровень - защита от ракет.

22 ноября стало известно, что в украинской энергосистеме был выявлен дефицит электроэнергии. Основными причинами дефицита являются увеличение потребления из-за похолодания, повышенная аварийность блоков электростанций, а также недостаточность объемов импорта электроэнергии из ЕС.

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