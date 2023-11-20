В Гособновлении рассказали детали о трехуровневой защите, которую получили энергообъекты Украины.

Правительство Украины и Генеральный штаб Вооруженных Сил приняли решение о защита объектов энергетической инфраструктуры от вражеских ракет и дронов.

Как сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, все проектные решения согласовываются с Генеральным штабом Вооруженных сил и ГСЧС.

"Первый уровень защиты - сооружение габионов (ограждающая конструкция, изготовленная из прочной металлической сетки, наполненной камнями - УНИАН) и биг-бегов (мягкий контейнер гибкого материала - УНИАН). На сегодня Агентство восстановления защищает 90 объектов в 21 области от обломков дронов и ракет", - отметил глава агентства Мустафа Найем.

Второй уровень - это защита от дронов, в частности, "Шахедов". Бетонные конструкции, строящиеся вокруг основной сети "Укрэнерго", начиная с марта этого года. Под защитой 22 подстанции, 63 автотрансформатора в 14 областях.

Третий уровень - защита от ракет. Под защитой 22 подстанции от прямого попадания мощнейшими ракетами в 14 областях.

В Агентстве подчеркнули, что работают совместно с "Укрэнерго", формируют задачи на проектирование и строительство.

"Во время проектирования используются исходные данные от Генштаба, руководство для инженерных войск и международные нормативные документы, полученные от специализированных специалистов во время прохождения обучения в Британии по нормативам и стандартам Британии и США", - добавили в пресс-службе.

Украина готовится к ударам РФ по энергетической инфраструктуре

Украина усиленно готовится к ударам по энергетике. Как сообщало в ноябре издание Financial Times, небольшие подстанции уже защищено стенами из бетонных блоков, а также габионами с камнями или песком. Они позволят защититься от падения обломков.

В октябре глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что первый уровень имеет защиту от взрывной волны и обломков. Простые конструкции защищают именно от непрямого попадания или ракеты, или "Шахеда". Второй уровень - это защита от прямого попадания "Шахедов". И третий уровень является наиболее сложным и масштабным, который комплексно защищает от "Шахедов" и ракет.

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