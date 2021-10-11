По словам чиновника, раньше была договоренность о ценах на газ по 7-8 гривен за кубометр, а теперь его предлагают по 30.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о чрезвычайной ситуации в городе из-за отсутствия поставок газа для бюджетных учреждений города для начала отопительного сезона.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Имеем чрезвычайную ситуацию в нашей громаде – отсутствие поставок газа в бюджетные учреждения. А это учреждения здравоохранения, школы, садики, социальные учреждения. То есть снова имеем проблемы с вхождением в отопительный период... Даже подписав меморандум на государственном уровне... Закрепив цену на газ для бюджетных учреждений. Ведь все должно быть по нормам права и в соответствии с документами, договоренностями", – отметил он.

По его словам, только что состоялось внеочередное заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, на котором рассмотрели эту проблему.

Читайте такжеЧто изменится в Украине с 1 октября: тарифы на коммуналку и осенний призыв"Учреждения здравоохранения не имеют отопления. Сейчас там 18-19 градусов тепла... Несмотря на то, что в начале года была договоренность о ценах на газ по 7-8 гривен за кубометр, а теперь получается – по 30? А это дополнительно 500 тысяч грн для городского бюджета. А теперь представьте, какая ситуация в учебных заведениях. Более 10 тысяч детей, которые должны учиться в теплых и комфортных условиях. А это более 253 тысяч кубометров газа и более 7 миллионов для бюджета города. А еще есть учреждения культуры, библиотеки, социальные учреждения... Это чрезвычайная ситуация и надо немедленно принимать решение. Ведь речь идет не только о материальном ущербе для громады, но и о комфорте людей", – заявил Марцинкив.

Отопительный сезон в Украине: тарифы на тепло обещают не повышать

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины подписали меморандум о взаимопонимании, которым предусмотрено, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения повышаться не будут.

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Автор: Светлана Макринская