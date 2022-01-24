Президент подчеркнул, что нет никаких причин для паники.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина спокойно пройдет этот отопительный сезон.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на Telegram-канале главы государства.

"Мы можем констатировать, что спокойно пройдем весь этот отопительный сезон. Предпосылок, чтобы утверждать это, предостаточно. Газа в подземных хранилищах Украины достаточно, запасов угля достаточно, на электростанциях и в портах они уже превысили 1 млн тонн", - отметил президент.

По его словам, ежедневно благодаря ритмичным поставкам, в частности по железной дороге и морем, объемы газа и угля растут.

"Одним словом, поводов для оптимизма достаточно. Есть ли что-то, чего недостаточно? Есть! Это причины для паники. Их нет", - подчеркнул Зеленский.

Читайте такжеЗеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и не кричать "все пропало" (видео)Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма во время брифинга по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны также заявил, что ситуация в отечественной энергетике является стабильной и контролируемой.

"Несмотря на все спекуляции, которые были в течение последних месяцев, хочу заверить, что ситуация в энергетике является абсолютно стабильной и полностью контролируемой", - сказал он.

По его словам, за последние два месяца в три раза выросли запасы угля на складах ТЭЦ и ТЭС – сейчас они составляют более 800 тысяч тонн, еще 280 тысяч тонн уже разгружено в отечественных портах и будет доставлено на склады. Также законтрактовано доставку угля 10 судами класса Panamax.

Он добавил, что на сегодня работают 14 из 15 энергоблоков атомных электростанции общей мощностью 12,4 ГВт.

"Планируем в течение ближайших десяти дней, в зависимости от температурных режимов, подключение пятнадцатого блока и взять рекордную нагрузку свыше 13 ГВт, чего в принципе никогда не было", - сказал он.

Также он добавил, что в подземных газовых хранилищах на сегодня есть 12 миллиардов кубометров голубого топлива.

"По динамике потребления мы видим, что даже имеющихся запасов в наших подземных хранилищах достаточно для устойчивого проведения и окончания отопительного сезона, чтобы удовлетворить потребности всех без исключения потребителей газа. Мы пройдем отопительный сезон без сбоев", - сказал он.

По словам Шурмы, отечественная энергетическая система работает с достаточно большим резервом.

"Мы полностью восстановили все резервы, которые у нас есть в гидроэнергетике, весь гидропотенциал, все отметки всех водохранилищ находятся на нормативном уровне, поэтому ситуация в электроэнергетике абсолютно стабильна и абсолютно контролируемая. Ни одного отключения за отсутствия электроэнергии в системе или дефицита электроэнергии не было и не планируется в ближайшее годом", - сказал он.

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