С 24 февраля Европейский Союз ежедневно платил около 800 млн долларов за импорт российской нефти и газа.

Международная рабочая группа по санкциям против России, которую возглавляют руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и экс-посол США в России Майкл Макфол, представила Дорожную карту энергетических санкций против РФ.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, документ детализирует тему энергетических санкций, помогая правительствам и компаниям во всем мире формировать предложения по санкционной политике в отношении России.

"Применение энергетических санкций должно повысить стоимость вторжение в Украину для РФ и помочь Украинскому государству защитить территориальную целостность, свободу и демократические ценности", - говорится в сообщении.

Авторы Дорожной карты энергетических санкций обращают внимание на то, что бюджет России базируется на доходах от продажи энергоносителей, прежде всего в страны Европы. С 24 февраля Европейский Союз ежедневно платил около 800 млн долл. за импорт российской нефти и газа.

Экспертная группа поддерживает решение Европейской комиссии о введении полного запрета на импорт всей российской нефти, а также обосновывает постепенное эмбарго на импорт газа из РФ.

Наряду с этим эксперты предлагают ввести регулируемый импортный налог (или тариф) и хранить средства за энергоносители на специальном эскроу-счете.

Также предлагаются целенаправленные санкции против поставщиков услуг морского экспорта в обход режима контролируемых продаж.

Кроме того, в документе отмечается важность отключения России от финансовых потоков, полученных от экспорта газа, поскольку Европа во время войны платит РФ за газ намного больше, чем за нефть.

Экспертная группа акцентирует, что европейское эмбарго на российские энергоносители должно быть частью скоординированной стратегии ЕС и Соединенных Штатов, которая будет включать синхронные дипломатические шаги и взаимодействие с заинтересованными сторонами в частном секторе.

"Участники Международной экспертной группы Ермака-Макфола призывают правительства, а также государственные и частные компании принять Дорожную карту как основу для дальнейшего публичного продвижения энергетических санкций против России для лишения ее возможности финансировать ведение захватнической и несправедливой войны против Украины", - сообщила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, международная экспертная группа Ермака-Макфола была создана руководителем Офиса главы государства и послом Майклом Макфолом после соответствующей инициативы президента Украины Владимира Зеленского.

21 апреля Ермак презентовал план усиления санкций против России. Он отметил, что перечень предложенных санкций предлагается взять за основу для дальнейших совместных с партнерами шагов. Документ содержит 10 шагов для усиления санкционного давления на РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал западные государства отказаться от импорта энергоносителей из РФ.

В марте президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз к 2027 году планирует отказаться от всех российских энергоносителей: нефти, газа и угля.

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