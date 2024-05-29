В результате массированных обстрелов энергосистемы Украина уже потеряла около 85% тепловой генерации. Об этом заявила эксперт проектов DiXi Group Елена Лапенко.

Она отметила, что по оценкам DiXi Group украинская тепловая генерация потеряла около 85% мощности.

"Сроки ее восстановления неопределенны, несмотря на заявления некоторых экспертов", - говорит Лапенко.

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Она также напомнила о повреждении во время последних обстрелов как минимум двух объектов Укргидроэнерго.

Эксперт отметила, что потеря тепловых и гидроэлектростанций - это чувствительный удар по маневровой генерации, которая должна сглаживать пики потребления электроэнергии, которые возникают утром и вечером. Имеющейся мощности не будет хватать даже в теплое время года и это уже почувствовали все украинцы.

В DiXi Group заявляют, что в 2022-2023 гг. потребление электроэнергии в Украине по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения сократилось на 25-30%. В частности промышленность сократила потребление на 45%, а население на 16%. При этом общая генерирующая мощность сократилась с 37,6 ГВт до 18,3 ГВт.

Поэтому в DiXi Group считают, что в украинской энергосистеме летом 2024 года будет сохраняться дефицит электроэнергии.

Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что российские оккупанты массированными атаками повредили все ТЭС и ГЭС Украины, из-за чего эти станции сейчас не могут производить то же количество электроэнергии, которое они выдавали до атак.