В результате повреждения подстанции обесточена и работает на дизель-генераторах Запорожская атомная электростанция.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения Украина нуждается в закрытии неба над объектами энергетики.

Об этом сообщил в Facebook министр энергетики Герман Галущенко.

Министр отметил, что утром россияне прибегли к обстрелам энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Сумской областях и Киеве.

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В результате повреждения подстанции обесточена и работает на дизель-генераторах Запорожская атомная электростанция.

"Такой ядерный шантаж страны-террориста не должен остаться без ответа мирового сообщества! Украина нуждается в защите неба над своими энергетическими объектами", - подчеркнул Галущенко.

Также он призвал украинцев снизить потребление электроэнергии в течение дня, а особенно - в часы вечернего пика - с 17-00 до 23-00.

"Это поможет восстановить и поддерживать стабильность энергосистемы, которую так пытаются разрушить россияне", - добавил он.

Атака России на энергосистему Украины:

Утром 10 октября Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что из-за российских обстрелов применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и области.

В Офисе президента призвали украинцев с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии.

11 октября из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в Киеве и области начали отключать свет.

11 октября глава Минэнергетики Герман Галущенко, заявил, что из-за вражеских обстрелов 10 октября повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Кроме того, 11 октября, обстрелы продолжились. В частности, российские захватчики нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из громад Киевской области. Значительным разрушениям подвергся объект энергетической инфраструктуры.

17 октября, российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины. Было зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом. Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре в Днепропетровской и Сумской областях. Сотни населенных пунктов обесточены в результате атаки.

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